UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz

Kalan bölümlerde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Bu bölümlerde de eşitlik bozulmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında İspanya'ya karşı 5-3 üstünlük sağlayan Portekiz, Uluslar Ligi Kupası'nı ikinci kez kazanmayı başardı.

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