Samsun'da kaza! Direğe çarpan otomobil genç sürücünün sonu oldu

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Köy yolunda seyir etmekte olan 27 yaşındaki Murat Sakız, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada ağır yaralanan Sakız, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Sakız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.