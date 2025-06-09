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Kara yoluna inen atlar sürücüleri şoke etti! Taylarıyla uzaklaştılar

Yiyecek arayan yılkı atları Ardahan Güney Çevre Yolu'na indi. Trafikte kısa süreli aksamalara neden olan atlar, gece karanlığında taylarıyla birlikte gözden kayboldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 09:41, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 09:36
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Kara yoluna inen atlar sürücüleri şoke etti! Taylarıyla uzaklaştılar

Ardahan'da doğada özgürce yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için kent merkezine yakın noktalara inmeye devam ediyor. Bu kez, Güney Çevre Yolu'na gelen yılkı atları ulaşımı aksattı.

Gürçayır Mahallesi kavşağı yakınlarında otlamaya çalışan atlar, özellikle akşam saatlerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Havanın kararmasıyla birlikte yola inen atların bazıları taylarıyla birlikte dolaşırken, sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Trafikte kısa süreli yavaşlamalara neden olan yılkı atları, bölgede bir süre otladıktan sonra gözden kayboldu.

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