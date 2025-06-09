Meclis Çalışmalarına Bayram Arasından Sonra Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis Çalışmalarına Bayram Arasından Sonra Devam Ediyor

Meclis, Kurban Bayramı sonrası çalışmalarına yeniden başlıyor. Başkanlık Divanı seçimi ve yeni kanun teklifleri gündemde olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 09:56, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 09:47
Yazdır
Meclis Çalışmalarına Bayram Arasından Sonra Devam Ediyor

Meclis, Kurban Bayramı dolayısıyla verdiği aranın ardından bu hafta çalışmalarına yeniden başlayacak. Genel Kurul'da öncelikle Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Seçimin ardından ise çeşitli kanun tekliflerinin görüşülmesine geçilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28'inci dönem ikinci devrede görev alacak Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek. Çarşamba günü yapılacak Genel Kurul'da, 4 Meclis Başkanvekili, katip üyeleri ve idare amirleri seçilecek.

Kanun Teklifleri ve Görüşmeler

Genel Kurul'da bu hafta, bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Komisyonların Çalışmaları

  • Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu ile akademisyenleri dinleyecek.
  • Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları ele alacak.

Siyasi Parti Grup Toplantıları

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da bu hafta gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber