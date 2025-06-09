Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Borsada Yatırımcı Rekoru: En Yoğun İlgi Karabük'ten
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Okullarda Görünmeyen Tehlike: Zorbalık ve Yalnızlık
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Ak Parti'yi yaz aylarında yoğun bir tempo bekliyor
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan gassal tutuklandı
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Kayıp öğretmen, 30 saat sonra sağ olarak bulundu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram dönüşü sürücülere trafik kurallarına uymaları için önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 10:12, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 10:07
Yazdır
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü şehirlerine dönecek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Trafik kurallarına harfiyen uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, özellikle aşırı hızdan kaçınılması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonundan uzak durulması ve yorgun ya da uykusuz şekilde yola çıkılmaması gerektiğini belirtti. Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına ve memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın dönüş yolunda olduğunu hatırlatan Yerlikaya, herkesin güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemine dikkat çekti.

En Fazla Can Kaybına Neden Olan Trafik Kuralı İhlalleri

  • Hız
  • Şerit izleme, değiştirme ve makas atma
  • Geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama
  • Arkadan çarpma
  • Kırmızı ışık ihlali

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

"Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber