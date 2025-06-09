Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü şehirlerine dönecek sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Trafik kurallarına harfiyen uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, özellikle aşırı hızdan kaçınılması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonundan uzak durulması ve yorgun ya da uykusuz şekilde yola çıkılmaması gerektiğini belirtti. Bayramda sevdiklerine, baba ocaklarına ve memleketlerine kavuşmak için yollara düşen milyonlarca vatandaşın dönüş yolunda olduğunu hatırlatan Yerlikaya, herkesin güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemine dikkat çekti.

En Fazla Can Kaybına Neden Olan Trafik Kuralı İhlalleri

Hız

Şerit izleme, değiştirme ve makas atma

Geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama

Arkadan çarpma

Kırmızı ışık ihlali

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

"Yola çıktığımızda, yürekleri ağzında sağ salim evlerimize dönmemiz için dua eden anne babalarımızı, sevdiklerimizi bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım. Çıkarmayalım ki trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım. Yaptığımız denetimlerin amacı vatandaşlarımızın ocaklarına ateş düşmesin diye; yuvalarımız şen olsun diye. Hiçbir yavrumuz öksüz ve yetim kalmasın diye. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."