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Kamu Birliği'nden Madleen Gemisi Müdahalesine Sert Tepki

Kamu Birliği Konfederasyonu, Madleen Gemisi'ne yapılan müdahaleyi insanlık vicdanına saldırı olarak nitelendirdi ve gönüllülerin serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 10:32, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 10:34
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Kamu Birliği'nden Madleen Gemisi Müdahalesine Sert Tepki

Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan Madleen Gemisi Müdahalesine Sert Tepki: "Bu İnsanlık Vicdanına Yapılmış Bir Saldırıdır"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen Gemisi'ne İsrail güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahale ve gemide bulunan gönüllülerin hukuka aykırı şekilde gözaltına alınması, kamuoyunda ve sivil toplum kuruluşlarında geniş yankı uyandırdı.

Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan Açıklama

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaşanan olayı sadece bir gemiye müdahale olarak değil, aynı zamanda tüm insanlık vicdanına yönelmiş ağır bir saldırı olarak değerlendirdi. Kaya, açıklamasında uluslararası hukukun açık şekilde ihlal edildiğini belirterek, tüm gönüllülerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Madleen Gemisi ve Gönüllülere Yönelik Müdahale

"Madleen Gemisi, tamamen insani amaçlarla, hiçbir siyasi ya da askeri hedef gözetmeden, Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere yola çıkmıştır. Gemide yer alan gönüllüler, dünyanın dört bir yanından gelen vicdanlı insanlardır. Bu insanlara yönelik yapılan müdahale, hukuksuz, ahlaksız ve insan haklarına aykırıdır.

"İsrail'in Tutumuna Tepki"

Genel Başkan Kaya, İsrail'in sivil yardım girişimlerine yönelik pervasız ve saldırgan tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti. "Bu sadece bir yardım girişimine değil, aynı zamanda uluslararası hukukun en temel ilkelerine ve insan onuruna yapılmış bir saldırıdır" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Açıklamada, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara açık çağrıda bulunularak, İsrail'in bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına karşı net ve caydırıcı bir tutum sergilenmesi talep edildi. Kamu Birliği Konfederasyonu, uluslararası kamuoyunun daha fazla sessiz kalmasının benzer ihlallerin artmasına zemin hazırlayacağını da hatırlattı.

  • Madleen Gemisi'nde yer alan tüm gönüllüler derhal serbest bırakılmalı
  • İsrail uluslararası hukuka uygun hareket etmeye zorlanmalı
  • Konfederasyon, bu meselenin takipçisi olacak ve gönüllülerin özgürlüklerine kavuşması için her türlü girişimi desteklemeye devam edecek

Kamu Birliği Konfederasyonu'nun açıklaması, sivil toplumun vicdanının sesi olurken; yaşanan bu gelişme, bölgede zaten kırılgan olan barış ortamını daha da zorlaştırabilecek nitelikte bir kriz olarak değerlendiriliyor.


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