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MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor

MEB, İngilizce ve Almanca eğitiminin verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'ni daha fazla okulda uygulamaya başlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 11:25, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 11:20
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MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı ve İngilizce ile birlikte Almanca eğitiminin de verildiği Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin uygulandığı okul sayısını yeni eğitim öğretim döneminden itibaren artırmak amacıyla başvuru ve uygulama kılavuzu hazırladı. Bu model, öğrencilerin hedef dile maruz kalma sürelerini etkili ve verimli hale getirerek yeni bir dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini hedefliyor. Pilot uygulama, ilk olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5'inci sınıflarla başlatıldı ve 26 ildeki 32 okulda, 2.999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Model, bu yıl söz konusu 32 okulun 6'ncı sınıflarında da devam ettirildi ve kapsamı genişletilerek 81 ildeki 299 okulda uygulanmaya başlandı. Bakanlık, öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılında modelin uygulandığı okul sayısının artırılması için "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" hazırladı.

Başvuru Süreci ve Uygulama

Bu kılavuz kapsamında modeli yeni eğitim öğretim yılından itibaren uygulamak isteyen okulların başvuruları alındı. Oluşturulan komisyonlarca başvurular incelenecek ve uygun görülen okullar MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Genel Müdürlüğün modelin hangi okullarda uygulanacağına karar vermesinin ardından sonuçlar 18 Temmuz'a kadar ilan edilecek.

Ortaokulun Tüm Kademelerinde Uygulanacak

Bakanlık, gelecek eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde güncelleme yaptı. Daha önce sadece 5'inci sınıf seviyesinde uygulanan yabancı dil ağırlıklı eğitimin üst sınıflarda devam etmemesi, dil öğretiminin kesintiye uğramasıyla öğrenilenlerin unutulmasına yol açıyordu. Ayrıca, "isteğe bağlı 18 saate kadar yabancı dil öğretimi yapılabilir" düzenlemesi okullarda farklı ders saati uygulamalarına neden oluyordu. Bu nedenle söz konusu uygulamalar çizelgeden çıkarıldı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda, "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"'nin ortaokulun tüm sınıflarında uygulanmasına karar verildi.

Ders Saatleri ve İçerik

  • 5'inci sınıflar: Haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca
  • 6'ncı sınıflar: Haftada 8 saat İngilizce, 2 saat Almanca
  • 7'nci sınıflar: Haftada 7 saat İngilizce, 2 saat Almanca
  • 8'inci sınıflar: Haftada 5 saat İngilizce, 2 saat Almanca

Ücretsiz Ders Kitapları ve Kaynaklar

Bakanlık tarafından hazırlanan ücretsiz yabancı dil ders kitapları ve eğitim araçları, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli kapsamındaki okullara dağıtılacak. Ayrıca, Eğitim Bilişim Ağı'ndaki yabancı dil eğitimine yönelik kaynaklar, etkinlikler ve dijital içeriklere ek olarak Bakanlık tarafından hazırlanan "Diyalekt" ve "Diyalekt Kids" İngilizce platformu ile zümre öğretmenler kurulları tarafından hazırlanacak materyaller de kullanılabilecek. Belirlenen kaynaklar dışında farklı kaynak kullanımına izin verilmeyecek.

Sınıf Seçenekleri ve Ücretlendirme

Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin uygulandığı okullarda velilerin talepleri doğrultusunda normal sınıflar da açılabilecek. Böylece nakil işlemlerinde ve model kapsamında eğitim almak istemeyen öğrenciler, normal sınıflarda eğitimlerine devam edebilecek. Model kapsamına alınacak okul ya da şubelerde "proje okulu/proje şubesi" veya "uygulama okulu ve uygulama şubesi" gibi isimlendirmeler yapılmayacak ve velilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.


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