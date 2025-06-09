Tatilciler dönüşe geçti, yoğunluk başladı
Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle şehirlerin giriş noktalarında araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 11:59, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 12:00
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler dönüşe geçti. Bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.
Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.
Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkii, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.
D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.
Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.
Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkiinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.