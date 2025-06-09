Türkiye'de Yeni Kene Türü Tespit Edildi

Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
Maliye radarına şimdi de 'temettü' geliri elde edenleri aldı
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
TBMM'nin Gündeminde Bu Hafta Neler Var?
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Bakan Işıkhan Paylaştı: Emzirme Desteğinde Büyük Artış!
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
Tatilciler dikkat! Biri sizi gözetliyor olabilir
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
POS Krizi: Esnaf, Tüketici, Banka Karşı Karşıya!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de Yeni Kene Türü Tespit Edildi

Türkiye'de ilk kez tespit edilen Haemaphysalis longicornis kene türü, 30'dan fazla hastalık taşıma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 12:27, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 12:15
Yazdır
Türkiye'de Yeni Kene Türü Tespit Edildi

Türkiye'de yeni bir kene türü olan "Haemaphysalis longicornis" tespit edildi ve bu, ülkemizdeki 56. kene türü olarak kayıtlara geçti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, bu türün Türkiye'ye yaklaşık 3-4 yıl önce geldiğini düşündüklerini belirtti. Prof. Dr. Keskin, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi ile birlikte Türkiye'deki keneler üzerine ortak çalışmalar yürütüyor.

Yeni Kene Türünün Özellikleri ve Yayılımı

Geçen yıl İstanbul'da bir kişinin üzerinde bulunan bu kene, muhtemelen Çin menşeli ve Uzak Doğu kökenli. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu türün ülkemize yerleştiği ve üremeye başladığı tespit edildi. Sahada düzenli olarak örnekler toplanıyor ve kenenin larva, nimf ve ergin dişi evreleri gözlemlendi.

İstilacı Tür ve Taşıdığı Riskler

Haemaphysalis longicornis istilacı bir tür olarak dikkat çekiyor ve insan sağlığı açısından büyük risk taşıyor. Özellikle Çin ve Avustralya'da yaygın olarak görülüyor ve 2017 yılından sonra ABD'ye de ulaştı. Hayvan hastalıkları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kenenin Taşıdığı Hastalıklar

  • 30'dan fazla hastalık etkenini taşıdığı biliniyor.
  • Yüksek vektör potansiyeline sahip, tıpkı Hyalomma marginatum gibi.
  • Kenenin popülasyonu ve taşıyabileceği potansiyel patojenler üzerine çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'deki Kene Türleri ve Araştırmalar

Ülkemizdeki kene türü sayısı şu anda 56. Ancak bazı türlerin isimleri, yapılan moleküler çalışmalar sonucunda değişebilir. Bu çalışmaların sonuçları bekleniyor ve araştırmalar uluslararası saygın dergilerde yayımlanıyor.

Sonuç ve Uyarılar

Haemaphysalis longicornis'in Türkiye'de ilk kez tespit edilmesi, hem insan hem de hayvan sağlığı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, istilacı bu türün yayılımı ve taşıdığı hastalıklar konusunda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber