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TBMM Dilekçe Komisyonu vatandaşların derdine çare oluyor

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 12:35, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 12:58
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TBMM Dilekçe Komisyonu vatandaşların derdine çare oluyor

Meclis'te, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri olan Dilekçe Komisyonu'na, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nde günlük ortalama 26 dilekçe geliyor.

Son iki yılda yaklaşık 20 bin başvuru yapıldı

Komisyon uzmanlarınca kayıt altına alınan ve sıraya konulan dilekçeler, periyodik olarak gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantıları'nda görüşülerek karara bağlanıyor. Son iki yıl içerisinde yaklaşık 20 bin başvurunun geldiği komisyonda, şu ana kadar 9 bin 500'e yakın dilekçe hakkında karar verildi.

Komisyon, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren başvuruların bir örneğini TBMM Başkanlığına ve bilgi için Cumhurbaşkanlığına gönderiyor.

Kanun teklifi gerektiren tüm kararlar, milletvekillerine dağıtılıyor. Vatandaşların yeni yasal düzenleme talepleri ile değiştirilmesi istenen kanunlara ilişkin bilgi, TBMM üyelerine de veriliyor.

Komisyonun yetki ve görev alanına girmeyen dilekçelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, başvuru sahiplerinin bazı talep ve şikayetlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve kuruma yapılmış başvuruların süreçleriyle ilgili bilgi veriliyor.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığındaki Dilekçe Komisyonu üyeleri, toplumsal ve çevresel taleplerle ilgili yerinde incelemeler yapıyor, dilekçelerde dile getirilen iddia ve taleplerin sağlıklı biçimde analiz edilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel paydaşlardan bilgi alınarak sorunun kaynağının tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesine katkı sunuyor.

Çözüme kavuşturulan başvurular

Zaman zaman ilginç ve dikkat çeken taleplerin de gönderildiği Komisyon, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor.

Bir vatandaş, komisyona bir bankanın kredi kartı üyelik ücretini iade etmediği gerekçesiyle başvuruda bulundu. Şikayet üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili bankanın genel müdürlüğü arasında yapılan yazışmalar sonucu söz konusu kredi kartından tahsil edilen üyelik ücreti vatandaşa iade edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yardım ve kurtarma çalışmaları için ödünç verdiği derin dondurucunun iadesini talep eden bir kişi de Komisyona başvurdu. Yapılan incelemede, söz konusu derin dondurucunun, bölgedeki çalışmalara katılan bir devlet kurumunun görevlilerince kuruma ait demirbaşlarla birlikte yanlışlıkla Ankara'ya götürüldüğü belirlendi. Görüşmeler sonucunda derin dondurucunun, başvuru sahibinin adresine gönderilmesi sağlandı.

Sehven yazılan trafik cezası da iptal edildi

Adana Garı'ndan bilet alırken bir görevlinin olumsuz tutum ve davranışına maruz kalan bir vatandaş da komisyona başvurdu. Başvuruya ilişkin Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı'na bilgi verilmesiyle kurum tarafından konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. Tahkikat sonucu, gişe personeli işlediği fiil nedeniyle disiplin yönünden kusurlu bulundu ve ücret kesim cezası aldı.

Çözüme kavuşturulan başvurular arasında, Çanakkale'nin bir köyünde bulunan zeytinliğe giden yolun düzeltilmesi, bir mahallede beslenen kanatlı hayvanların mücavir alan dışına taşınması, bir kooperatif tarafından yapılan kaçak yapıların yıkım işi programına alınması, Van'da bir kişiye verilen engellilik raporundaki hatanın düzeltilmesi, Samsun'un Kavak ilçesindeki bir bölgede sokak aydınlatmasının artırılması, sehven yazılan trafik cezasının iptal edilmesi ve bir depremzedeye verilen deprem konutunun yolunun yapılması gibi talepler de yer alıyor.

"Vatandaşlarımızın beklenti ve önerileriyle geleceği birlikte inşa ediyoruz"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, halkın dile getirdiği her sesin, demokrasiye güç veren bir katkı olduğunun bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Karamık, "Bu dönemde Komisyonumuza ulaşan dilekçeler, toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunları ve beklentileri yansıtarak bizlere önemli bir veri kaynağı oluşturmuştur. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Dilekçe Komisyonu'nun, vatandaşla doğrudan temas kuran nadir kurumsal mekanizmalarından biri olarak yalnızca bireysel başvuruları değerlendirmediğini, söz konusu başvuruların işaret ettiği toplumsal ihtiyaçları tespit ederek çözüm yolları da geliştirdiğini vurgulayan Karamık, "Katılımcı demokrasiyi birlikte büyütüyor, vatandaşlarımızın beklenti ve önerileriyle geleceği birlikte inşa ediyoruz." dedi.

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