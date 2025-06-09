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Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti

Kurban Bayramı'nın ilk dört gününde meydana gelen trafik kazalarında 32 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 817 kişi yaralandı. Denetimler devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 13:45, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 13:46
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Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti

Arife günü ile Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günlerinde toplamda 2 bin 960 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 32 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 817 kişi ise yaralanmıştır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı süresince yaşanan trafik kazalarına ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştır.

Kurban Bayramı'nda Trafik Kazaları ve Sonuçları

Kurban Bayramı'nın 3. günü, yani dün, 722 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1.227 kişi ise yaralanmıştır.

Tatilin ilk dört gününde (Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) ise toplamda 2 bin 960 trafik kazası yaşanmış, 32 kişi yaşamını yitirmiş ve 4 bin 817 kişi yaralanmıştır.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer vermiştir:

  • "Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı."
  • "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın."
  • "Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."
  • "Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık yaşama tutun."
  • "Kurban Bayramı'nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor."
  • "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi, Pazar) trafik ekiplerimizce 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi."
  • "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir."
  • "Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."
  • "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."


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