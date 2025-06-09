Aksaray'da motosikletin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 14:25, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 14:16
Selim Bilge (27) idaresindeki 34 MGP 070 plakalı motosiklet, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesinin girişinde Nevabil Kan'ın (57) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada Kan ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.