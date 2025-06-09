Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 14:54, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 14:55
Vural Demir idaresindeki traktör, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Velad Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.