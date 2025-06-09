Ters yöne giren sürücünün ehliyetine el konuldu, 15 bin TL ceza kesildi

Dün akşam saatlerinde Karabük istikametinden Bartın'a seyir halinde olan O.U. yönetimindeki otomobil, sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi.

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