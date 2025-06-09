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Aydın'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aks kırılması sonucu takla atan kamyonetin şoförü Mehmet İşgören hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 16:10, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 16:12
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Aydın'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aydın-Selçuk kara yolu Çamlık mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan İzmir'in Selçuk ilçesi yönüne ilerleyen Mehmet İşgören'in kullandığı 35 AP 8665 plakalı kamyonet, aks kırılması sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Osman İ. ile Semra İ. de yaralandı. Takla atan kamyonetin altında kalan Semra İ., itfaiye ekipleri tarafından güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı. 2 yaralı, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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