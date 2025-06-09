İstanbul'da bayramın son gününde 79 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramının son gününde İstanbul'da 32 vatandaşımız trafik kazasında, 47 vatandaşımız ise kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz" dedi.