'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?

Yeni radar uygulamalarıyla birlikte sosyal medyada dile getirilen "bütçe açığı trafik cezalarıyla finanse edilecek" söylemleri, rakamlarla örtüşmüyor.

2025 yılı merkezi yönetim bütçesine göre toplam gelirlerin 12,8 trilyon TL, giderlerin ise 14,7 trilyon TL olması bekleniyor. Bu da 1,93 trilyon TL'lik bir bütçe açığı anlamına geliyor.

Trafik para cezalarının bütçe gelirlerindeki payı sadece yüzde 0,5

Bütçede trafik para cezalarından 68 milyar TL gelir öngörülüyor. Bu tutar, toplam bütçe gelirinin yalnızca yüzde 0,53'üne, bütçe açığının ise sadece yüzde 3,5'ine denk geliyor. Trafik cezası gelirleri yüzde 100 artırılsa bile, bütçe açığının kapanması mümkün görünmüyor.

Radarlı uygulama sayıları web sitesinden yayınlanıyor

"https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari" internet adresinden erişilebilen bu sistemle, sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor. Hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor.