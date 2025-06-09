Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
Türkiye'de e-Ticaret Hacmi ve Güvenli Alışveriş Yükseliyor
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, 1 polis memurunun da yaralandığı saldırıda kullanılan silahla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 43 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar arasında yarışma programında ünlenen Turabi Çamkıran'ın da olduğu öğrenildi. Sanıklar hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 17:02, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 17:03
Yazdır
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olmuş, 1 polis memuru da yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polise isabet eden kurşunların Türkiye'de üretimi olmayan bir silahtan çıktığı bilgisine ulaşıldı. Delillerin toplanması, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler tespit edildi. 18 Nisan 2024'te Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 polis memurunun da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 43 kişi, sanık sıfatıyla iddianamede yer aldı. Hazırlanan iddianamede, bir yarışma programı ile tanınan Turabi Çamkıran da bulunuyor. Çamkıran'ın kız arkadaşı T.A.A.'ya, sanık M.Ş.'den ruhsatsız tabanca temin ettiği kaydedildi.

'BENİM KIZIN EMANETİNİ UNUTMA'

İddianamede, sanık M.Ş.'nin el konulan dijital materyallerinde Turabi Çamkıran'ın 'TURBO TURBO' olarak kayıtlı olduğu ve Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız tabanca temin ettiği kaydedildi. İncelenen dijital metaryellerde Turabi Çamkıran ile sanık M.Ş. arasında geçen diyalog da iddianamede yer aldı. Çamkıran'ın "Benim kızın emanetini unutma. Kral, ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, sanık M.Ş.'nin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi. 3 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'ye geldiği belirlenen Çamkıran'ın, sanık M.Ş.'ye başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral, büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı M.Ş.'nin de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" dediği yer aldı.

'EMANETLE LOBİYE GİRME'

Sanık M.Ş.'nin, Turabi Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım, sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği Çamkıran'ın ise, "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme arama var. Ben üstüme alırım. Beni aramıyorlar, şeflerini hırpaladım. Her gün adam mı aranır lan diye" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

KIZ ARKADAŞINA RUHSATSIZ TABANCA TEMİNİ

İddianamede, Turabi Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'nın, Sanık M.Ş.'den ruhsatsız tabancayı aldığı ve silah ticaretinin bu şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber