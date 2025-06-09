Buzdolabı temizlerken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Karaman'da evinde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 18:03, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 18:03
Merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşayan Nagihan Konuş (47), buzdolabını temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Konuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Konuş'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ekinözü köy mezarlığına defnedildi.