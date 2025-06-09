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Özel'den Ferdi Zeyrek için duygusal taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 18:28, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 18:29
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Özel'den Ferdi Zeyrek için duygusal taziye mesajı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

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