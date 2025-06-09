Sulama kanalında can pazarı: 15 yaşındaki çocuk öldü

Arama-kurtarma çalışmaları sırasında SAK timleri Yunus Emre'yi 5 kilometre mesafedeki Akarcalı Mahallesinde akıntıda sürüklenirken buldu. Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesi İsmailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Ö. (15) sıcaktan bunalınca serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra Yunus Emre Ö. akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edildi.

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