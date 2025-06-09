Bakan Tekin'den, İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki

Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Servislere Karşı Yeni Önlem
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Geri Dönüşler Başladı: İstanbul Girişinde Yoğunluk Artıyor
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Zammı Yolda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
Melodili yollarda sıra Mehter Marşı'nda
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
92 milyon iş yok olacak! İşte tehlike altındaki meslekler
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Hacda Acı Kayıp: 14 Türk Hacı Adayı Hayatını Kaybetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Kendisine ait kimlikle eşine işlem yapmayan doktoru darbetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tekin'den, İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2025 19:50, Son Güncelleme : 09 Haziran 2025 19:51
Yazdır
Bakan Tekin'den, İsrail'in 'Madleen' gemisine saldırısına tepki

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madleen gemisine yapılan hukuk ve insanlık dışı saldırının, mazlumların ekmeğine, hastaların ilacına, çocukların umuduna yönelmiş karanlık bir teşebbüs olduğunu ifade etti.

Uluslararası hukuku ve insan haklarını hoyratça çiğneyen korsanlığı şiddetle kınadıklarını belirten Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki bu zulüm, kadınları, çocukları, yaşlıları hedef alan işgalci bir zihniyetin yıllardır sürdürdüğü sistematik vahşetin bir başka tezahürüdür. Bir yardım gemisinden dahi korkan, insanlık onurunu hiçe sayan bu saldırgan tutum, dünya vicdanında çoktan mahkum olmuştur. Gazze'ye uzanan her yardım eli, insanlığın yüz akıdır. Türkiye, bu adaletsizliğe asla susmayacak, hakikatin, insan onurunun ve mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber