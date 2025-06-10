Adana Kozan'da 3,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor
MEB Okullarda Devamsızlık Takibini Sıkılaştırıyor
Evde Su Tasarrufu İçin 3-7-10 Kuralı ile İsrafı Azaltın
Evde Su Tasarrufu İçin 3-7-10 Kuralı ile İsrafı Azaltın
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar Yükseliyor
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar Yükseliyor
Ege Denizi'nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum
Ege Denizi'nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum
Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat
Bakanlıktan uyarı! Sahte yetkili servislere karşı dikkat
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
YKS ve LGS Öncesi Aileler Ne Yapmalı?
İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'nda
İsrail'in alıkoyduğu Madleen yelkenlisi Usdud Limanı'nda
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Trenler Güneşle Üretilecek: 500 Milyon Liralık Katkı Bekleniyor
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Antalya Mermerli Plajı'nda bin TL'lik giriş ücreti tartışması
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu: Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
Polisin şehit edildiği olayda iddianame hazır: Survivor Turabi de sanıklar arasında
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
'Radarla bütçe açığı kapanacak' iddiası doğru mu?
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Burcu öğretmenin çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Türk Kızılay 168 Bin 584 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirdi
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayram Tatilinde Trafik Kazaları: 32 Kişi Hayatını Kaybetti
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
Kurban Bayramı Öncesi 375 Bin Kurbanlık ve Gıda Denetimi
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
MEB Çoklu Yabancı Dil Modeli Uygulanan Okul Sayısı Artıyor
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
'Madleen gemisine müdahale hukukun ihlalidir'
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Bayram Dönüşü Sürücülere Trafik Uyarısı
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 ölü
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
BM'den İsrail'e Madleen Gemisi ve Gazze Ablukası Çağrısı
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Kütahya Simav'da Peş Peşe Depremler
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Piknikçilerin üzerine çardak çöktü: 2'si çocuk 4 yaralı
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Satılamayan Kurbanı Bakanlık Alacak: İşte Belirlenen Fiyatlar
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Doktora Saldıran Saldırgan Tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Adana Kozan'da 3,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini ve artçı sarsıntıları açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 07:25, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 07:36
Yazdır
Adana Kozan'da 3,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Adana'da gece yarısı Kozan merkezli bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi. Son günlerde Kütahya Simav'da da sismik hareketlilik sürerken, Adana'dan gelen bu haber vatandaşlarda endişeye yol açtı. Depremin ardından bölgede yaşayanlar, artçıların devam etmesi nedeniyle tedirginlik yaşadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Adana'da Deprem Detayları

  • Büyüklük: 3,1
  • Merkez: Kozan, Adana
  • Saat: 00:36
  • Derinlik: 7 kilometre

AFAD'ın Açıklamaları

AFAD, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü ve gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber