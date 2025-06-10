Adana Kozan'da 3,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Adana'da gece yarısı Kozan merkezli bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi. Son günlerde Kütahya Simav'da da sismik hareketlilik sürerken, Adana'dan gelen bu haber vatandaşlarda endişeye yol açtı. Depremin ardından bölgede yaşayanlar, artçıların devam etmesi nedeniyle tedirginlik yaşadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Adana'da Deprem Detayları

Büyüklük: 3,1

3,1 Merkez: Kozan, Adana

Kozan, Adana Saat: 00:36

00:36 Derinlik: 7 kilometre

AFAD'ın Açıklamaları

AFAD, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü ve gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.



