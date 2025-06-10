Ege Denizi'nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum

Ege Denizi'nde bu sabah 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen bu sarsıntı, bölgedeki birçok ilde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ilk verileri kamuoyu ile paylaştı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Depremin detayları ve son gelişmeler aşağıda yer almaktadır.

Ege Denizi'nde Deprem Detayları

Büyüklük: 3,9

3,9 Saat: 06:04

06:04 Derinlik: 7 kilometre

7 kilometre Hissedilen Yerler: Birçok ilde hissedildi

Birçok ilde hissedildi Olumsuz İhbar: Şu an için bulunmuyor

Bölgede Sismik Hareketlilik Devam Ediyor

Bölgede sismik hareketliliğin devam ettiği ve artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.



