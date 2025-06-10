Ege Denizi'nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem: Son Durum
Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı, artçı sarsıntılar sürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 07:28, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 07:36
Ege Denizi'nde bu sabah 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen bu sarsıntı, bölgedeki birçok ilde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ilk verileri kamuoyu ile paylaştı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. Depremin detayları ve son gelişmeler aşağıda yer almaktadır.
Ege Denizi'nde Deprem Detayları
- Büyüklük: 3,9
- Saat: 06:04
- Derinlik: 7 kilometre
- Hissedilen Yerler: Birçok ilde hissedildi
- Olumsuz İhbar: Şu an için bulunmuyor
Bölgede Sismik Hareketlilik Devam Ediyor
Bölgede sismik hareketliliğin devam ettiği ve artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.