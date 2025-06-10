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Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar Yükseliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölge bölge hava durumu detayları.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 07:32, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 07:38
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Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar Yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Aşağıda 10 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:

Marmara Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Balıkesir: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • Edirne: 32°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İstanbul: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu; Denizli'nin güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Denizli: 38°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İzmir: 36°C, parçalı ve az bulutlu
  • Manisa: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu; Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
  • Antalya: 32°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Ankara: 33°C, parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 31°C, parçalı ve az bulutlu
  • Konya: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Amasya: 32°C, parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • Samsun: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu; Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Erzurum: 25°C, parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Malatya: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
  • Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 38°C, az bulutlu ve açık
  • Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık


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