Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar Yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Aşağıda 10 Haziran 2025 için bölge bölge hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:

Marmara Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir: 31°C, parçalı ve az bulutlu

31°C, parçalı ve az bulutlu Edirne: 32°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

32°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İstanbul: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu; Denizli'nin güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Denizli: 38°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

38°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir: 36°C, parçalı ve az bulutlu

36°C, parçalı ve az bulutlu Manisa: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Genel Durum: Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu; Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Antalya: 32°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

32°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara: 33°C, parçalı ve az bulutlu

33°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 31°C, parçalı ve az bulutlu

31°C, parçalı ve az bulutlu Konya: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu: 29°C, parçalı ve az bulutlu

29°C, parçalı ve az bulutlu Düzce: 30°C, parçalı ve az bulutlu

30°C, parçalı ve az bulutlu Sinop: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Amasya: 32°C, parçalı ve az bulutlu

32°C, parçalı ve az bulutlu Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu

26°C, parçalı ve az bulutlu Samsun: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Genel Durum: Parçalı ve az bulutlu; zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu; Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu; zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu; yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum: 25°C, parçalı ve az bulutlu

25°C, parçalı ve az bulutlu Kars: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya: 36°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Genel Durum: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık Gaziantep: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık



