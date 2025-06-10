Evde Su Tasarrufu İçin 3-7-10 Kuralı ile İsrafı Azaltın

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, Türkiye genelinde baraj doluluk oranlarının yaz aylarında ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, su tasarrufu için geliştirilen "3-7-10 Kuralı" ile evsel tüketimde israfın yarı yarıya azaltılabileceğini belirtti. TİSVA'nın 2025 İsraf Raporu'na göre, küvet yerine duş kullanılması yüzde 25 daha az su harcanmasına imkan verirken, yalnızca duş süresinin bir dakika azaltılmasıyla ayda 570 litre, dört kişilik bir ailede ise yılda 18 ton su tasarrufu mümkün hale geliyor.

Evde Su Tasarrufu İçin Öneriler

Küvet yerine duş kullanmak su tüketimini önemli ölçüde azaltır.

su tüketimini önemli ölçüde azaltır. Duş süresini bir dakika kısaltmak, ayda 570 litre su tasarrufu sağlar.

su tasarrufu sağlar. Dört kişilik bir ailede yılda 18 ton su tasarrufu mümkündür.

su tasarrufu mümkündür. Çamaşır makinelerinin tam dolmasını beklemek , yılda yaklaşık 9 ton suyun israfını önler.

, yılda yaklaşık suyun israfını önler. Uzun banyolar yerine kısa duşlar tercih edilirse, yüzde 50 ile 80 arasında su tasarrufu sağlanabilir.

su tasarrufu sağlanabilir. Muslukların kontrollü kullanımı ve tasarruflu sistemlerin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

"3-7-10 Kuralı" Nedir?

"3-7-10 Kuralı", el yıkama sırasında 3 saniye suyu açıp elleri ıslatma, 7 saniye sabunladıktan sonra durulama şeklinde uygulanmaktadır. Bu yöntemle evsel su tüketiminde ciddi oranda tasarruf sağlanabilir.

Bireysel Davranışların Önemi

Akgül, "Küçük alışkanlıklarla büyük fark yaratabiliriz" mesajını ön plana çıkararak, bireysel davranış değişikliklerinin ülke genelinde çok ciddi su tasarrufu sağlayabileceğine inandıklarını vurguladı. Vatandaşlara; muslukları gereksiz yere açık bırakmama, kısa duşlar alma, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu çalıştırma gibi pratik ve uygulanabilir öneriler sunuluyor.



