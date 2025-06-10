İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'nda yüzde 44, kent genelinde ise saat 08.00 itibariyle yüzde 51 olarak ölçüldü.

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