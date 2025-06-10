Gümrük Operasyonlarında 26 Milyar TL'lik Kaçak Eşya Yakalandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Ocak-Mayıs döneminde önemli başarılar elde edildi. Bu süreçte toplamda 3.081 farklı operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Operasyonların Detayları

3.081 farklı operasyon gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. 26 milyar 449 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Operasyonlar Ocak-Mayıs dönemini kapsadı.

Kaçakçılıkla Mücadelede Kararlılık

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artarak devam edeceğini ve ülke ekonomisinin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Bu kapsamda, hem ticari eşya hem de uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürütülüyor.