Hazine Bakanı Şimşek'ten Yeni Destek Paketleri Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirterek, "Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız" dedi. Şimşek, özel sektörün finansman sorunlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, yeni destek paketlerinin geleceğinin sinyalini verdi. Finansmana erişimde yaşanan sıkılığın geçici olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, çiftçi ve esnafa sağlanan kredi desteklerine de dikkat çekti.

Çiftçi ve Esnafa Kredi Destekleri

Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçıların kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını devletin karşıladığını belirten Şimşek, bu desteklerin önemine vurgu yaptı.

İhracatçıya Rekor Destek

İhracatçıya verilen desteğin rekor seviyeye ulaştığını belirten Şimşek, reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını ve Eximbank'ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını açıkladı.

2024 yılında 18 bin ihracatçıya 49 milyar dolar finansman sağlandı.

Bu firmaların %83'ü KOBİ lerden oluşuyor.

lerden oluşuyor. 2025 hedefi 52 milyar dolar olarak belirlendi.

olarak belirlendi. Yalnızca yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolarlık kredi kullandırıldı.

Teminat Sorunlarına Alternatifler

Şimşek, teminat sorunlarının çözümü için alternatiflerin devreye alındığını belirtti. Artık yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık krediler de kabul ediliyor.

KOBİ'lere Yönelik Yeni Destek Paketleri

KOBİ'lerin desteklenmeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, yürürlükte olan 15 farklı Hazine destekli kefalet paketiyle toplamda 114 milyar TL'lik finansman sağlandığını açıkladı. Mart ayında bunun 50 milyar TL'si ihracatçı KOBİ'lere, yakın zamanda ise imalatçı KOBİ'ler için 30 milyar TL'lik yeni bir paket açıklandı.

Yeni Destek Paketleri Yolda

Ekonomik konjonktüre ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerinin hızla devreye alınacağını belirten Şimşek, "Önceliğimizi ülkemizin kapasite açığı olan sektörlere yönlendiriyoruz. YTAK, Hit-30 ve yeni nesil yatırım teşvikleriyle üretmek isteyen herkesin yanında olacağız" dedi.



