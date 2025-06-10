EPDK 12 Şirkete Yeni Lisans Verdi, 5 Şirketin Lisansı Sonlandı
EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 12 şirkete yeni lisans verirken, 5 şirketin lisansını sonlandırdı. Detaylar haberimizde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 09:14, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 09:10
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), toplamda 12 şirkete lisans verirken, 5 şirketin lisansını sonlandırdı. EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik piyasasında çeşitli lisans türleri verilmiş ve bazı şirketlerin lisansları sonlandırılmıştır. Ayrıca, petrol ve LPG piyasalarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Elektrik Piyasasında Verilen ve Sonlandırılan Lisanslar
- 2 toplayıcı lisansı
- 6 üretim lisansı
- 1 tedarik lisansı
- 1 şarj ağı işletmeci lisansı
- 4 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı
Petrol Piyasasında Lisanslar
- 2 şirkete depolama lisansı verildi
- 9 şirketin mevcut depolama lisanslarının süreleri uzatıldı
LPG Piyasasında Gelişmeler
- 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi
Bu kararlar, enerji piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin lisans durumlarında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. EPDK'nın aldığı bu kararlar, sektörün düzenlenmesi ve piyasa işleyişinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.