EPDK 12 Şirkete Yeni Lisans Verdi, 5 Şirketin Lisansı Sonlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), toplamda 12 şirkete lisans verirken, 5 şirketin lisansını sonlandırdı. EPDK'nin konuya ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik piyasasında çeşitli lisans türleri verilmiş ve bazı şirketlerin lisansları sonlandırılmıştır. Ayrıca, petrol ve LPG piyasalarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Elektrik Piyasasında Verilen ve Sonlandırılan Lisanslar

2 toplayıcı lisansı

6 üretim lisansı

1 tedarik lisansı

1 şarj ağı işletmeci lisansı

4 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı

Petrol Piyasasında Lisanslar

2 şirkete depolama lisansı verildi

verildi 9 şirketin mevcut depolama lisanslarının süreleri uzatıldı

LPG Piyasasında Gelişmeler

1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi

Bu kararlar, enerji piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin lisans durumlarında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. EPDK'nın aldığı bu kararlar, sektörün düzenlenmesi ve piyasa işleyişinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.



