600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalar, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını ve yüksek zam istiyor.
Kamu sektöründe çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, gözler işverenin sunacağı ilk teklife çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sendikalara sunulacağını açıkladı. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçilerinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesini, ardından 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam, sonraki altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam ve her dönem için yüzde 10 refah payı talep etti. Ayrıca, talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması durumunda oluşacak enflasyon farkının da işçilere ödenmesi istendi.
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmeleri
Kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, işverenin zam teklifi merakla bekleniyor. Bakan Işıkhan, TÜHİS'in Türk-İş ve Hak-İş'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri süreci yönetiyor.
Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları
"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum.
"Talepler ve Zam Oranları
- Günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi
- 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam
- 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 25 zam
- Her dönem için yüzde 10 refah payı
- Zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkının ödenmesi
Kapsam ve Kurumlar
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan işçileri ilgilendiren bu görüşmelerde, taleplerin karşılanıp karşılanmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.