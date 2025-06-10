600 Bin Kamu İşçisi İçin Zam Teklifi ve Talepler Neler?

Kamu sektöründe çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, gözler işverenin sunacağı ilk teklife çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifin Kurban Bayramı sonrasında sendikalara sunulacağını açıkladı. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçilerinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesini, ardından 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam, sonraki altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam ve her dönem için yüzde 10 refah payı talep etti. Ayrıca, talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması durumunda oluşacak enflasyon farkının da işçilere ödenmesi istendi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmeleri

Kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, işverenin zam teklifi merakla bekleniyor. Bakan Işıkhan, TÜHİS'in Türk-İş ve Hak-İş'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekipleri süreci yönetiyor.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum.

"Talepler ve Zam Oranları

Günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi

2025'in ilk altı ayı için yüzde 50 zam

2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 25 zam

Her dönem için yüzde 10 refah payı

Zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkının ödenmesi

Kapsam ve Kurumlar

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan işçileri ilgilendiren bu görüşmelerde, taleplerin karşılanıp karşılanmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.



