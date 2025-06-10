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Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor

Yapılan araştırmalar, araçların önüne eklenen yeşil fren lambalarının sürücülerin tepkisini hızlandırdığını ve kazaları büyük oranda azalttığını ortaya koydu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 09:35, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 09:35
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Araçların önüne yeşil fren lambası geliyor

Trafik güvenliğine ilişkin yapılan yeni araştırmalar, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının kavşaklardaki kaza riskini ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu. Otomobil üreticilerinin yakından ilgilendiği bu çalışma ile yeni dönemde üretilecek araçlarda ilave bir yeşil fren lambasının bulunması bekleniyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan can kayıplarının önemli bir bölümünü trafik kazaları oluşturmakta. Yıllar içinde sürüş güvenliğine yönelik yapılan araştırmalara bir yenisi eklenirken, bilim insanlarının son çalışmasına göre araçlarda kullanılabilecek ilave bir yeşil ışık sistemi, kaza riskini önemli ölçüde düşürmekte.

Yeşil Fren Lambalarının Etkisi

Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor. Çünkü çoğu kazada, sürücüler karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan karar veriyor ve bu da çarpışmalarla sonuçlanabiliyor. Yapılan ön çalışmalarda ve 200'ü aşkın kazanın incelendiği araştırmalarda, ön fren lambaları sayesinde sürücülerin tepkilerinin daha hızlı olduğu ve ani manevraların daha güvenli gerçekleştiği ortaya çıktı.

  • Özellikle karşıdan gelen aracın önünde yeşil ışık yandığında, bu "fren yapıyor" mesajı olarak algılanıyor.
  • Diğer sürücüler buna göre pozisyon alabiliyor.
  • Kaza riski büyük oranda düşüyor.

Renk Seçimi ve Psikolojik Etki

Çalışmayı yürüten uzmanlar, uygulama için birçok farklı renk üzerinde denemeler yapsa da, çalışmaların ardından yeşil renginde fikir birliğine varıldı. Araştırma başında kırmızı renkli ön fren ışıkları düşünülse de, toplumda yapılan testlerde yeşil rengin daha kolay ve doğal algılandığı görüldü. Çünkü yeşil, trafik psikolojisinde "devam" anlamına geldiği gibi, burada "araç durdu ve tekrar harekete geçecek" mesajını yansıtıyor. Bu da kafa karışıklığını azaltıyor.

Gelecekte Zorunlu Olabilir

Söz konusu çalışma henüz teknik aşamada ve trafik akışına yönelik olası etkileri değerlendiriliyor. Otomobil üreticilerinin yakından ilgi gösterdiği yeşil ışık uygulamasının yakın zamanda yeni üretilecek tüm otomobillerde geçerli olması beklenirken, ilerleyen yıllarda hükümetlerin bu uygulamayı zorunlu trafik kuralı haline getirebileceğine dikkat çekilmekte.

Kaynak: TGRT Haber

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