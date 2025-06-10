İstanbul'da Bayram Denetimlerinde 513 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü günü gerçekleştirilen denetimlerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde iki aşamalı olarak "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1414 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1341 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi. Uygulama kapsamında 302 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve toplamda 513 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde Ele Geçirilenler ve Uygulamalar

23 ruhsatsız tabanca , 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi.

, 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 63 fişek ele geçirildi. 782 gram uyuşturucu madde , 25 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 lira bulundu.

, 25 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bulundu. Ekiplerce 175 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 iş yerine işlem yapıldı ve yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Trafik Denetimleri