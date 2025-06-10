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BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken yatırımcılar gelişmeleri izliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 10:01, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 11:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 yükselişle 9.554,93 puandan başladı. Perşembe günü yarım gün gerçekleşen işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kazanarak 9.486,56 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,37 puan ve yüzde 0,72 artışla 9.554,93 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Gelişmeleri

  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka oldu.
  • Tek kaybettiren ise yüzde 0,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kaydedildi.

Küresel Gelişmeler ve Yatırımcıların Odağı

ABD ile Çin arasında restleşmeye dönüşen tarife politikalarının yol açtığı ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi amacıyla iki ülkenin üst düzey yetkilileri Londra'da bir araya geldi. Söz konusu görüşmelerden çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analist Görüşleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 puan ise destek konumunda bulunuyor.


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