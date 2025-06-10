Dolar/TL Yatay Seyirde: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,2640 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 39,2790'dan tamamladı. Bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 39,2640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 44,8540'tan ve sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,1560'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Ticaret Görüşmeleri ve Ekonomik Gelişmeler

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinden olumlu sonuçlar elde edileceğine dair iyimserlikler artarken, Çin ve Japonya ekonomilerinden alınan karışık sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent , görüşmenin "güzel" geçtiğini belirtti.

, görüşmenin "güzel" geçtiğini belirtti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick , toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi.

, toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli yetkililerle Londra'da yapılan görüşmelerden iyi haberler aldığını ifade etti.

Piyasalarda Beklenen Veriler

Ticaret görüşmelerinin yanı sıra ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveninin takip edileceğini dile getirdi.