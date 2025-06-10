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15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Sınavlar 23 Haziran'da başlıyor, giriş belgeleri 13 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 10:17, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 10:47
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15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Duyurusu

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Buna göre, sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi ve adaylar, alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak. Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran 2025 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak. Adaylar, sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecekler.

Sözlü Sınav Detayları

  • Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak.
  • Adaylar, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile sınava girebilecekler.
  • Kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak.

Sınavın Değerlendirilmesi

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu" ile puanlanacak. Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacak. Bu nedenle adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekmektedir.

Sınav Sonuçları ve İtiraz Süreci

  • Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
  • Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.
  • Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.
  • Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

Duyuruya ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

15 bin öğretmen alımında hangi branşlar, nerede mülakata alınacak?

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