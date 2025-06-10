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Yargıtay'dan Paket Tur Ücreti İadesinde Kur Kararı

Yargıtay, paket tur ücretinin dava tarihindeki döviz kuru üzerinden iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 10:30, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 10:38
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Yargıtay'dan Paket Tur Ücreti İadesinde Kur Kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen paket tur ücretinin, ödeme tarihindeki değil, dava tarihindeki döviz kuru baz alınarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Ankara'da yaşayan M.K., bir tur şirketinden 2020 yaz aylarında gitmek üzere 2019'da 1888 Avroya yurt dışı seyahat paketi satın aldı. Eşinin yaşadığı sağlık sorunları ve dünya genelinde salgın haline dönüşen Kovid-19 nedeniyle 19 Mart 2020'de seyahat planını iptal etti ve şirketten ücret iadesi talep etti. Şirketin ücret iadesi yapmaması üzerine ise dava açıldı.

Mahkeme Süreci ve Karar

  • Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi, ödemesi yapılan paket tur ücreti olan 1888 Avro'nun, satın alındığı tarihteki Türk lirası karşılığı olan 12 bin 127 lira olarak M.K.'ye ödenmesine karar verdi.
  • Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını Türk Borçlar Kanunu'na aykırı bularak, kanun yararına bozma isteminde bulundu ve kararı temyiz etti.
  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini yerinde bularak, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay'ın Gerekçesi

Kararda, Türk Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi gereği davacı M.K.'nin seçimlik hakka sahip olduğu, bu hakkın davacının ödediği ücreti davayı açtığı tarihteki kura göre iadesini de içerdiğine işaret edildi. Davacının, dava dilekçesinde, ödediği bedelin dava tarihi olan 5 Mayıs 2021 tarihindeki kura göre karşılığı olan 18 bin 919 liranın davalıdan tahsilini talep ederek seçimlik hakkını bu yönde kullandığı dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği vurgulandı. Paket tur ücretinin ödemesinin yapıldığı 25 Ekim 2019 tarihindeki kur üzerinden iadesine karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

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