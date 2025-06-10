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Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı

Konya'da son iki haftada düzenlenen 46 narkotik operasyonda 110 kişi gözaltına alındı, 47 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 10:38, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 10:39
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Konya'da Narkotik Operasyonlarında 47 Kişi Tutuklandı

Konya'da son 2 hafta içerisinde gerçekleştirilen 46 ayrı narkotik operasyonunda toplam 110 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 47'si tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen bu operasyonlarda, çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, uyuşturucu madde suçlarından aranan 46 kişi yakalanırken, bunlardan 24'ü cezaevine teslim edildi. Böylece aranan şüphelilerle birlikte toplamda 47 şüpheli tutuklanmış oldu.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler

  • 7.581 adet sentetik ecza hap
  • 1.262 adet captagon
  • 510 gram eroin
  • 391 gram sentetik kannabinoid
  • 90 gram kokain
  • 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid
  • 61 gram metamfetamin
  • 41 gram bonzai hammaddesi
  • 14 gram esrar
  • 2 adet hassas terazi
  • 2 adet ruhsatsız tüfek
  • 1 adet ruhsatsız tabanca
  • 7 adet fişek

Soruşturma Detayları

Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında hem uyuşturucu ticareti yapanlar hem de bu suçlardan aranan kişiler yakalanarak adalete teslim edildi.

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