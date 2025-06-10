Hatay Hassa'da Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladı. Konutlar, etap etap hak sahiplerine teslim edilecek. Bakan Kurum, paylaşımında depremzede Yunus Demir'in "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı." sözlerini alıntılayarak, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Deprem Konutlarının Özellikleri ve Güvenliği

Görüntülerde görüşlerine yer verilen TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar, deprem korkusundan uzak, güvenli şehirlerin inşa edildiğini belirtti. "6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların Görüşleri

Paylaşımda, yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüşlerine de yer verildi.



