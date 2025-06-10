Sakarya'da Otomobil ile Tanker Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, otoyolun İstanbul istikametinde, K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tankerin, Sapanca geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Kazanın Detayları ve Müdahale

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.



