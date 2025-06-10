32. Dönem POMEM Mülakat Yerleri Açıklandı

32. Dönem POMEM Mülakat Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı olan Mülakat Sınavı aşamasına katılacak adaylar, sınav tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaktır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya farklı iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav Merkezine Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu , ses ve görüntü kayıt cihazı veya benzeri elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

, ses ve görüntü kayıt cihazı veya benzeri elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. Kesici, delici alet, yanıcı ve parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş gibi eşyalar da sınav merkezine alınmayacaktır.

Sınav merkezinde emanet alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgesi Sorgulama

Sınav giriş belgenizi görüntülemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Sınav Giriş Belgenizi Görüntülemek İçin Tıklayınız.