32. Dönem POMEM Mülakat Yerleri Açıklandı
POMEM 32. Dönem mülakat sınavı için adaylar, sınav yeri ve tarih bilgilerini e-Devlet şifreleriyle sorgulayabilirler. Sınav kurallarına dikkat edilmelidir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 11:18, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 11:21
32. Dönem POMEM Mülakat Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı olan Mülakat Sınavı aşamasına katılacak adaylar, sınav tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaktır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya farklı iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Sınav Merkezine Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Adayların sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya benzeri elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
- Kesici, delici alet, yanıcı ve parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş gibi eşyalar da sınav merkezine alınmayacaktır.
- Sınav merkezinde emanet alınmayacaktır.
Sınav Giriş Belgesi Sorgulama
Sınav giriş belgenizi görüntülemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: