Polis İbrahim Halil, 8 aydır yaşam mücadelesi veriyor...

Şanlıurfa'da görevi başında rahatsızlanan ve evinde kalp krizi geçiren 30 yaşındaki trafik polisi İbrahim Halil Özalp, hastanede 8 aydır yaşam mücadelesi veriyor. 6 yıllık polis memuru olan Özalp'ın ailesi, sosyal medyadan İbrahim için dua istedi.

Olayın Gelişimi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube'de görev yapan polis memuru İbrahim Halil Özalp, 23 Ekim günü görevi başında kendini iyi hissetmeyince amirlerinden izin alarak evine döndü. Evde kalp krizi geçiren genç polis memuru, eve gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı müdahale ile duran kalbi çalıştırılan Özalp, Genel Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Evinde bir saat boyunca kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru İbrahim Halil Özalp'ın beynine uzun süre oksijen gitmediği tespit edildi. Beyin fonksiyonlarının %50'si duran Özalp, yaşama dönmek için büyük bir savaş veriyor.

Aileden Dua Çağrısı

Polis Memuru İbrahim Halil Özalp'ın babası, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'na sosyal medyadan mesaj atarak oğlu için dua istedi. Baba Özalp, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Şanlıurfa'da görev yapan, 30 yaşında olan, 6 yıllık trafik polis memuru İbrahim Halil Özalp'ın babasıyım. Oğlum 23 Ekim akşamı görevde rahatsızlanarak evine dönüyor. Evde bir saat sonra kalp krizi geçiriyor ve hastaneye kadar beyne oksijen gitmeyerek beynin yüzde 50'si iflas ediyor. 6 ay yoğun bakımda tedavi süreci geçirdi. Şu an yatağa bağlı olarak ve bilinç kapalı olarak 2 aydır servise çıktı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif servisinde yatmaktadır ve kendisinin beyni hasar aldığı, bilinci olmadığı için bütün bakımlarını biz ailesi olarak yerine getiriyoruz. Allah rızası için oğlumun şifa bulması için dua etmenizi istiyorum.

"Sosyal Medyada Destek"