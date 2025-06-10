Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu
Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H., Mardin'deki otel odasında başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 11:36, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 11:34
Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. (42), Mardin'de kaldığı otelin odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Tetkik Hakim A.H., bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan A.H., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden A.H. ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayın Detayları
- Tetkik Hakim A.H., bayram tatili için Mardin'e geldi.
- Otel odasından silah sesi duyuldu.
- Otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu.
- Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- A.H., başından vurularak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi devam ediyor.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.