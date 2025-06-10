Denetimde Yanlış Bilgiler Verdi! Polise Silah Çekti

Öte yandan zanlının kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip yere düşmesi ve bu esnada belinden çıkardığı tabancayı polise doğrultması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İncelemede, T.B.G'nin 3 suçtan aranması olduğu için ekiplere yanlış kimlik bilgisi verdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Kaleönü Caddesi'ndeki trafik denetiminde kontrol için durdurulan T.B.G'nin yanlış kimlik bilgisi vermesi polislerce tespit edildi.

Kayseri'de yanlış kimlik bilgisi verdiği fark edilince kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu kendisini yakalayan polise tabanca doğrulttuğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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