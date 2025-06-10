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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü Kurban Bayramı sonrasında da sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 16:08, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 16:09
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na giden Muhammet Tune, iç savaş nedeniyle 13 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Savaş bitti ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten İsa Elmusa da "Suriye'de savaş bitti, ülkeme gideceğim, Türk halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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