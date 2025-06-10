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İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik soruşturmada tutuklanan Ahmet Sari itirafçı oldu. Sari, İBB'den 3 milyarlık alacağı için 232 milyonluk rüşvet verdiğini itiraf etti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 14:03, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 14:05
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İşadamı Sari, İBB'ye verdiği 232 milyonluk rüşveti kalem kalem açıkladı

İBB'e yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürerken, soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ahmet Sari'nin itirafçı olarak ifade verdiği ve ardından tahliye olduğu ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta savcılığa başvurarak ifade veren Sari, 2019'dan 2023'e kadar İBB ile ciddi sıkıntılar yaşadığını, bu süreçlerin neticesinde İBB'nin farklı birimlerinde ve farklı iştiraklerde ciddi miktarlarda alacaklarının doğduğunu belirtti.

'BU PARALAR SİSTEM İÇİN GEREKLİ'

2022'nin sonlarında sekreter tarafından arandığını, Ertan Y. ve Fatih K. ile Bakırköy'de bulunan İBB'nin ek binasına davet edildiğini söyleyen Ahmet Sari, "Genel sekreterin yan tarafındaki odada Fatih K. ile Ertan Y.'ın olduğu bir ortamda bu iki şahıs bana para vermeden alacaklarımı tahsil edemeyeceğimi söylediler. Bana, 'Burada bir sistem işliyor. Bu paraların bu sistem için gerekli olduğunu' söylediler. Her ne kadar bu teklifi başta kabul etmeyip direnç göstermiş olsak da durum itibari ile ticari olarak yaşadığımız sıkıntılar, aldığımız işlerin paralarımı tahsil edemememiz nedeniyle istedikleri detaylarını ve paraları dönem içerisinde Ertan Y.'a 9 sefer, Fatih K.'e ise 17 kez elden para götürmek zorunda kaldım." itirafında bulundu.

BELEDİYE BİNASINDA TESLİMAT

Paraların bir kısmını Bakırköy'de bulunan ek hizmet binasında, büyük çoğunluğunu ise Florya'da bulanan eski başkanlık konutuna teslim ettiğini söyleyen Sari, "Bu teslimatları Fatih K.'in abisi olan Z. K. veya Fatih K.'in yeğeni olarak bildiğim M. isimli şahıs teslim almaktaydı. Ertan Y.'a verilen paralar ise Y.'ın göndermiş olduğu, farklı şoförler aracılığıyla şirketimizden bizzat teslim alıyorlardı. Şirkete gelecek kişiyi bize Ziya G. T.y bildirmekteydi." dedi.

'GENEL MÜDÜRLERE YANSITILMASIN'

Ahmet Sari ifadesine şöyle devam etti:

"Ertan Y. ve Fatih K. bana bu para süreçlerinin hiçbir şekilde genel müdürlere yansıtılmaması gerektiğini söylediler. Ancak tarihini tam hatırlamamakla beraber 2024 yılı seçimlerinden bir süre sonra Fatih K.ş bana bundan sonra hiçbir suretle Ertan Y.'ın talep ettiği ödemelerin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun tam gerekçesini bilmemekle beraber Ertan Y.'ın bizden aldığı paraların Fatih K.'e ve dolasıyla sisteme tam gitmemesi olabilir diye düşünüyorum.
2022 yılının sonuna kadar bu şahıslarla ve bu sistemle mücadele ettim. Şirketimin ve şahsımın dayanacak gücü kalmadığı zaman bu paraları benden aldılar. Ben bu sürecin ciddi bir mağduruyum. Şahıslar benden 2024 yılının 6. ayına kadar bu paraları alabildiler. Ancak bu tarihten sonra bir daha para vermeyeceğimi söyledim."

232 MİLYONLUK RÜŞVET

Sabah'ın haberine göre ifadesinin devamında iş adamı Fatih K. ve Ertan Y.'a verdiği milyonları tarihleriyle birlikte sıraladı. Ertan Y.'ın 23 Kasım 2022'de 2 milyon TL, 2023 yılına ait; 28 Şubat'ta 2 milyon TL, 10 Nisan'da 5 milyon TL, 7 Eylül'de 2 milyon TL, 10 Ekim'de 5 milyon TL 25 Aralık'ta 10 milyon TL, 2024 yılında ise; 19 Ocak'ta 10 milyon TL, 22 Ocak'ta 17 milyon TL ve 3 Haziran'da 10 milyon TL olmak üzere toplamda 63 milyon TL para aldığını itiraf etti.

Ardından Fatih K.'e verdiği milyonları tek tek sıralayan Ahmet Sari, 2022 yılı içerisinde, 5 Aralık'ta 1 milyon TL ve 26 Aralık'ta 500 bin TL verdiğini, 2023 yılında; 11-20 Ocak'ta 5'er milyon TL, 8 Mart'ta 4 milyon TL , 16 Mart'ta 3 milyon TL, 24 Nisan'da 1 milyon TL, 6 Ekim, 9 Kasım, 4 Aralık'ta 10'ar milyon TL verdiğini söyledi. 2024 yılında verdiği paraları söylemeye devam eden Sari, 12 Ocak- 28 Şubat arası 5 seferde olmak üzere 100 milyon TL, 4 Nisan'da 10 milyon TL ve 7 Mayıs'ta 10 milyon TL olmak üzere toplamda 169 milyon 500 bin TL verdiğini kaydetti. Sari, paraların dekontlarını dosyaya sunacağını belirtti.

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