Öğrencileri hastanelik eden, döner çıkmadı

Samsun'da okul kantininden aldıkları tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan 4 öğrencinin sağlık problemlerinin döner kaynaklı olmadığı belirlendi. Laboratuvar analizleri sonucunda, döner numunelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme, öğrencilerin yaşadığı sağlık sorunlarının farklı bir nedenden kaynaklanabileceğini gösteriyor. Olayın ardından ilgili kurumlar hızlıca harekete geçerek gerekli incelemeleri yaptı ve sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

Olayın Detayları

Olay, Canik ilçesindeki Hasköy Ortaokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde kantinden aldıkları tavuk döneri tükettikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşayan 4 öğrenci, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Laboratuvar Analizleri ve Sonuçlar