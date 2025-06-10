Siirt'te Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. O.E. yönetimindeki 33 AIV 898 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Başur mevkisinde F.V'nin kullandığı 56 AAF 475 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada Yaralananlar ve Müdahale

Sürücü O.E.

B.P.

M.N.

S.Ö.

S.Y.E.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



