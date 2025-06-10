Denizli'de Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, polisten kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak yaralandı. Olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde trafik ekiplerinin A.A. yönetimindeki 20 APJ 199 plakalı motosikleti durdurmak istemesiyle başladı. Sürücü, polisten kaçmaya çalışırken İstasyon Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptı ve B.D.'nin kullandığı 06 BC 2636 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı ve sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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