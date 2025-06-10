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Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı

Antalya'da meme kanseri sonrası estetik operasyonu başarısız olan kadının açtığı dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 17:58, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 18:01
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Yargıtay'dan Hatalı Estetik Ameliyata Tazminat Kararı

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, meme kanseri ameliyatı sonrası geçirdiği estetik operasyon başarısız olan bir kadına maddi ve manevi tazminat verilmesi gerektiğine hükmetti.

Antalya'da meme kanseri nedeniyle ameliyat olan kadın, göğüslerinde oluşan asimetriyi gidermek için özel bir hastanede operasyon geçirdi. Ancak asimetri sorunu çözülemedi ve doktorunun önerisiyle liposuction yöntemi denendi. Bu işlem sırasında karın bölgesinden yağ alınırken bağırsağı delinen kadın, üçüncü kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

Olayın Gelişimi

  • Kadın, istediği görünüme ulaşamayınca 13 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminat talebiyle hastane ve doktor aleyhine dava açtı.
  • Dava dilekçesinde, kadının asimetri sorunu giderilmeye çalışılırken "karın bölgesinin ameliyat için yarıldığı", ağır yıkıma uğradığı ve yoğun acı çektiği belirtildi.
  • Davalı hastane ve doktor, tüm müdahalelerin tıp kurallarına uygun olduğunu ve kusurlarının bulunmadığını savundu.

Yerel Mahkeme ve Yargıtay Kararı

  • Antalya 2. Tüketici Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak ameliyatın tıbben uygun olduğunu ve bağırsak delinmesinin "komplikasyon" olduğunu belirtti.
  • Mahkeme, hastane ve doktorun kusurunun tespit edilemediğini belirterek davayı reddetti.
  • Yargıtay 6. Hukuk Dairesi ise davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu.

Eser Sözleşmesi ve Sonuç Taahhüdü

Kararda, taraflar arasındaki sözleşmenin "eser sözleşmesi" olduğu, bu tür sözleşmelerde sonuç taahhüdünün bulunduğu vurgulandı. "Sonucun gerçekleşmemesi halinde yüklenicinin edimi ifa etmediğinin kabulü gerekir." ifadesine yer verildi. Davacıya yapılan göğüs estetiği ameliyatında istenilen sonucun elde edilememesi, ikinci kez ameliyat gerekliliği ve yeni izlerin oluşması nedeniyle davalı tarafın netice odaklı edimini yerine getirmediği belirtildi. Bu nedenle davacının tazminat taleplerinin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.


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